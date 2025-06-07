Операция ГУР: на Украине разоблачили ложь западных СМИ о дефиците FPV-дронов у ВСУ

«Малое» небо и доминирование в нем в условиях современной войны дает разительное преимущество и маневренность, ставит противника в тупик, делает уязвимыми и бесполезными почти все другие конвенциальные виды вооружения как таковые.
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