«Это на уровне ДНК». Зумеры открыли для себя «Любэ». Теперь они плачут под «Коня» и мечтают попасть на концерт

После стремительного успеха певицы Надежды Кадышевой, которая благодаря любви молодых слушателей, публикующих тысячи роликов с ее песнями в соцсетях, стала самой высокооплачиваемой артисткой в России, на небосклоне кумиров зумеров зажглась новая звезда — группа «Любэ».
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