Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Звоночек российским властям, считающим, что мигрантской проблемы, как таковой, у них не существует. Вот им пример- ко...Америка больше не...
  • Вера смелых
    И что толку от комментариев Пушилина? Ему бы у себя среди чиновников порядок навести, кумовстао хлхлядское вывести, к...Глава ДНР прокомм...
  • Вера смелых
    Хохлядь будет по новым технологиям аккумулировать пердячий газ со всех наличных пердаков во время появления Гераней, ...Украина собралась...

«Это на уровне ДНК». Зумеры открыли для себя «Любэ». Теперь они плачут под «Коня» и мечтают попасть на концерт

«Это на уровне ДНК». Зумеры открыли для себя «Любэ». Теперь они плачут под «Коня» и мечтают попасть на концерт

После стремительного успеха певицы Надежды Кадышевой, которая благодаря любви молодых слушателей, публикующих тысячи роликов с ее песнями в соцсетях, стала самой высокооплачиваемой артисткой в России, на небосклоне кумиров зумеров зажглась новая звезда — группа «Любэ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх