Петербуржец спас ребенка, который повис на 12-м этаже в Кировском районе

ЧП случилось на Дачном проспекте Утром в пятницу, 4 апреля, в Кировском районе Петербурга спасали ребенка, который повис на балконе на высоте 12-го этажа, сообщает корреспондент «Петербургского дневника».
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