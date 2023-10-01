Для чего нужно варить рис с луковой шелухой и кипятить активированный уголь: 8 хитростей умелых хозяек

О любви женщин к готовке и домашним делам вы уже слышали достаточно. Но не стоит рисовать в голове образ такой трудяжки, которой только дай возможность потолки помыть и еды на неделю вперёд наготовить! Свободное время у женщин тоже есть, каждая использует его по разному: кто в тренажёрку, кто на шоппинг и встречи с друзьями, а иногда и просто посидеть в интернете листая девичьи форумы.