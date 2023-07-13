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В ГД предложили освободить пенсионеров и ветеранов от налога на доходы от вкладов

Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением бессрочно освободить от налогообложения доходы пенсионеров, ветеранов и их семей в виде процентов, полученных по вкладам в банках.

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