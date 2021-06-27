Сожрите друг друга: Порошенко и Зеленский сцепились из-за «вагнеровцев»

Лагерь Петра Порошенко уже вторые сутки «качает» тему государственной измены Владимира Зеленского из-за его признания о срыве спецоперации разведки по выманиванию в Белоруссию бойцов российской ЧВК.
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