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Сожрите друг друга: Порошенко и Зеленский сцепились из-за «вагнеровцев»

Сожрите друг друга: Порошенко и Зеленский сцепились из-за «вагнеровцев»

Лагерь Петра Порошенко уже вторые сутки «качает» тему государственной измены Владимира Зеленского из-за его признания о срыве спецоперации разведки по выманиванию в Белоруссию бойцов российской ЧВК.

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Vladimir Lioubimcev
Никакой ЧВК "Вагнер" в России НЕТ.
Василий Целовальников
Пусть они гавкают друг на друга! Может быть кто-то окажется победителем, а кто-то будет повержен!!!

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