Газпромбанк изменил условия по накопительным счетам.По «Накопительному счету» на 0,5 п. п. снизилась приветственная надбавка к базовой процентной ставке в первые 2 месяца и сейчас ставка в первые 2 месяца составляет 9,5% годовых и применяется, при условии отсутствия в последние 90 календарных дней до момента открытия счета «Накопительный счет» действующих договоров вкладов и накопительных счетов и при наличии в расчетном периоде минимального остатка от 5 000 рублей до 1 500 000 рублей (включительно).