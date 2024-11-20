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  • АЛЕКСАНДР Крымский
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  • людмила макарова
    Ну ждите, ждите😀 а прилетит ответка совсем в другое  местоПосольство Испани...
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Пентагон сообщил об успешных испытаниях пулемёта, управляемого ИИ

Пентагон сообщил об успешных испытаниях пулемёта, управляемого ИИ Bullfrog не нуждается в радаре и может самостоятельно обнаруживать и поражать цели.

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