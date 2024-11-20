Пентагон сообщил об успешных испытаниях пулемёта, управляемого ИИ Bullfrog не нуждается в радаре и может самостоятельно обнаруживать и поражать цели.
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Пентагон сообщил об успешных испытаниях пулемёта, управляемого ИИ Bullfrog не нуждается в радаре и может самостоятельно обнаруживать и поражать цели.
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