Деян Кулусевски появился на поле впервые после травмы колена. Полузащитник « Тоттенхэма » вышел на замену в матче 7-го тура АПЛ против « Ковентри » (2:1, второй тайм) на 87-й минуте вместо Мохаммеда Кудуса.