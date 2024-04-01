"Я лучше в Афганистан поеду": мигранты массово побежали из России

Наталия

Сначала грабили, убивали и гнали русских из своих республик, не жалея никого. Развалили все, что было создано у них во время СССР. Потом быстренько переползли в Россию вместе со своими первыми, вторыми и т.д... женами и потомством в расчете на халяву в виде соцпакета и пенсий, и нагло требуют жалости и сочувствия. А если смогут, всадят нож в спину каждому русскому. Почему-то их совсем не жаль, несмотря на их причитания.