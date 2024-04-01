Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Я лучше в Афганистан поеду": мигранты массово побежали из России

"Я лучше в Афганистан поеду": мигранты массово побежали из России

Мигрантские чаты заливаются горькими слезами: "Сухроб собирается уезжать". Женам покидать уютные квартиры и врачей в бесплатных поликлиниках не хочется.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
судье за полтора года за убийство надо бы ответить!
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10 час.
Наталия
Сначала грабили,  убивали и гнали русских из своих республик, не жалея никого. Развалили все, что было создано у них во время СССР. Потом быстренько переползли в Россию вместе со своими первыми, вторыми и т.д... женами и потомством  в расчете на халяву в виде соцпакета и пенсий, и нагло требуют жалости и сочувствия. А если смогут, всадят нож в спину каждому русскому. Почему-то их совсем не жаль, несмотря на их причитания.
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9 час.
Валерий Юмашев
Совершенно верно! Фергана...!. А теперь сопли распустили-плохо им...
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8 час.

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