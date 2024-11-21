В омском правительстве назначили главу минкульта. Пост сохранил за собой 46-летний Юрий Трофимов. Он возглавляет ведомство с 2017 года.
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В омском правительстве назначили главу минкульта. Пост сохранил за собой 46-летний Юрий Трофимов. Он возглавляет ведомство с 2017 года.