На древнем артефакте обнаружена ось мироздания

Команда российских археологов, возглавляемая кандидатом исторических наук Андреем Новичихиным из Анапского археологического музея, поделилась информацией об уникальном бронзовом зеркале с сюжетными изображениями, изготовленном, предположительно, в I-II веках нашей эры на территории Восточного Закубанья.
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