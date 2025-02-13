Ученые смогли добиться отрицательного преломления света

Ученые впервые смогли изменить направление преломления света с помощью обычных атомов, тогда как ранее это было возможно только с применением метаматериалов – искусственно созданных материалов с необычными физическими свойствами, которые не встречаются в природе.
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