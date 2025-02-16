В МВД рассказали о возможности оформления двух загранпаспортов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Россияне могут одновременно иметь не более двух загранпаспортов, при этом один из них должен быть нового образца, следует из материалов главного управления по вопросам миграции МВД.
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