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Бывший муж предлагает помощь в трудный момент, но нынешний супруг против: «Обойдемся без него»

Бывший муж предлагает помощь в трудный момент, но нынешний супруг против: «Обойдемся без него»

–… Димка всем был хорош, но детей не хотел ни в какую! – рассказывает про бывшего зятя шестидесятилетняя Софья Николаевна.

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Марина Томашевская
Конечно, новый муж имеет право высказывать своё мнение, но надо иметь здравый смысл и, если доверяешь жене, почему бы не воспользоваться протянутой рукой помощи. Должен учитывать, что страдают в создавшейся обстановке все, в том числе и маленькие дети, а тёщу лучше не беспокоить…
Tania Еременко
Надо идти на работу к бывшему мужу.- он оказался нормальный мужчина. Но... любовь была - всё может измениться. Не уверен в себе второй муж, поэтому боится. Другого выхода нет.
Виктор Белогорцев
она пойдет и он пойдет, она на работу,он на свободу
Александра Иванова
Уж как получится. А отказываться от руки, которая хочет помочь, в такой ситуации просто глупо. Речь идет об выживании, а тёщу по любому придется беспокоить, пока мать будет на работе, за детьми нужно кому то приглядывать, новый муж пока ногой должен заниматься, а жена будет целый день на работе. Дело всем найдется, не надо воротить нос от помощи, когда все утрясется, тогда и посчитают потери. Гладко пока еще никто не прожил жизнь. Хорошо быть гордым, когда ни за кого ответственности не несешь и имеешь большой счет в швейцарском банке, а нищим гордость без надобности.
Виктор Белогорцев
когда мне потребуется помощь я ее попрошу, но не у любого когда мне предлагают помощь могу её принять, но не от каждого иногда лучше в говне купаться, чем принять от кого попало, от помощи некоторых порою всю жизнь будешь отмываться и не отмоешься

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