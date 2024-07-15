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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван Хойдонк о Родри на Евро-2024: «Если опорники становятся лучшими на турнире, значит, с нападающими что-то не так. Я бы выбрал Уильямса»

«Я думаю, что он очень хороший игрок, но он опорный полузащитник. Если они становятся лучшими игроками турнира, значит, с нападающими что-то не так.

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