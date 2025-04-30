Польша закупит у США ракеты AIM-120D класса воздух — воздух на 1,33 млрд долларов Евгения КомароваРакеты класса воздух – воздух AIM-120D будут поставлены Польше из США – сделка на 1,33 млрд долларов согласована.
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