🇦🇿🇺🇿 Сегодня на территории института военного управления в Баку начнется учение «Мастерство-2024» с участием азербайджанских и узбекских военнослужащих.
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🇦🇿🇺🇿 Сегодня на территории института военного управления в Баку начнется учение «Мастерство-2024» с участием азербайджанских и узбекских военнослужащих.
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