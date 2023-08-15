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Контракт Лавиа с «Челси» – по схеме «7+1». Зарплата выше, чем давал «Ливерпуль»

Контракт Лавиа с «Челси» – по схеме «7+1». Зарплата выше, чем давал «Ливерпуль»

Как пишет журналист Саша Тавольери, клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере 19-летнего опорника за 50 миллионов фунтов и бонусы.

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