В Шуе полицейские и член Общественного совета при МО МВД России "Шуйский" предупредили сотрудников образоваельной системы о возможных видах дистанционного обмана

Начальник МО МВД России «Шуйский» полковник полиции Дмитрий Стехов и председатель Общественного совета при межмуниципальном Отделе Алексей Михайлов провели беседу с сотрудниками Отдела образования Администрации городского округа Шуя, директорами школ и учебных заведений города по профилактике преступлений, совершаемых при помощи it – технологий.