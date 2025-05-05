В Ассоциации менеджеров пройдет заседание по трансформации контент-стратегий в 2025 году

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. 15 мая 2025 года в Москве пройдет заседание комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, посвященное трансформации контент-стратегий в условиях стремительных изменений в digital-индустрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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