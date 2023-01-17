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С середины пятидесятых годов прошлого века оба ключевых участника Холодной войны с удвоенным энтузиазмом принялись разрабатывать новейшие типы вооружений

С середины пятидесятых годов прошлого века оба ключевых участника Холодной войны с удвоенным энтузиазмом принялись разрабатывать новейшие типы вооружений

﻿﻿С середины 50-х годов прошлого века оба ключевых участника «холодной войны» с удвоенным энтузиазмом приступили к разработке новейших видов вооружений.

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