В Петербурге с 1 мая усилили контроль за электросамокатами

Пешие инспекторы начали патрулировать зоны платных парковок С сегодняшнего дня пешие инспекторы Городского центра управления парковками приступили к расширенному контролю за соблюдением правил пользования электросамокатами, сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.
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