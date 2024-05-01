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Петербургский дневник

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В Петербурге с 1 мая усилили контроль за электросамокатами

В Петербурге с 1 мая усилили контроль за электросамокатами

Пешие инспекторы начали патрулировать зоны платных парковок С сегодняшнего дня пешие инспекторы Городского центра управления парковками приступили к расширенному контролю за соблюдением правил пользования электросамокатами, сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

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