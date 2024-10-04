«Не понимаю подхода, когда нужно все запрещать»: Ямбург высказался о квадробинге

Педагог раскритиковал инициативу депутатов. Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, директор московской школы №109 Евгений Ямбург в интервью изданию «ФедералПресс» заявил, что предложение депутатов Государственной думы привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности — это «чушь».
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