Новый трейлер Myth Of Empires демонстрирует новую карту и особенности игрового про...

Новый трейлер Myth Of Empires демонстрирует новую карту и особенности игрового процессаПредстоящая многопользовательская игра-песочница Myth Of Empires, разработанная Angela Game и издаваемая Imperium Interactive Entertainment, выйдет 21 февраля.
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