В Забайкалье после жалоб на домогательства педагога началась проверка СК

В Забайкалье после жалоб студенток на домогательства педагога началась доследственная проверка СК.В Забайкалье после жалоб нескольких студенток на домогательства со стороны педагога краевого училища культуры началась доследственная проверка СК.
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