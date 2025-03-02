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В Забайкалье после жалоб на домогательства педагога началась проверка СК

В Забайкалье после жалоб на домогательства педагога началась проверка СК

В Забайкалье после жалоб студенток на домогательства педагога началась доследственная проверка СК.В Забайкалье после жалоб нескольких студенток на домогательства со стороны педагога краевого училища культуры началась доследственная проверка СК.

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