Глава РАН Красников: Разработки ученых РФ возвращают в строй 98% раненых в СВО

Руководитель РАН Геннадий Красников поделился сведениями о том, что разработки специалистов в сфере медицины дают возможность возвращать на линию боевого соприкосновения 98 процентов военнослужащих, которые получили ранения в рамках СВО.
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