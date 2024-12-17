«Здесь ликвидировано всё»: кризис в районе Карелии возник не случайно

Андрей Мазуровский прокомментировал финансовый коллапс на северной территории Андрей Мазуровский, основатель и главный редактор медиахолдинга «Ника», работал депутатом Законодательного собрания Карелии III, IV и VI созывов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии