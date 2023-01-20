В конгрессе США назвали трусливым решение Байдена не поставлять ракеты ATACMS Киеву

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол назвал трусливым решение администрации Джо Байдена не включать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS в последний пакет вооружений для Украины.
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол назвал трусливым решение администрации Джо Байдена не включать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS в последний пакет вооружений для Украины.
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