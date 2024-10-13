Российские войска остановили попытку прорыва ВСУ через госграницу в Курской области

За последние сутки российские войска отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Зелёный Шлях, Нижний Клин и Покровский, а также пресекли новую попытку прорваться через госграницу РФ в направлении Нового Пути.
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