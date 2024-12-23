Директор Naughty Dog заявил, что вера станет главным элементом повествования Interga...

Директор Naughty Dog заявил, что вера станет главным элементом повествования Intergalactic: The Heretic ProphetСтудия Naughty Dog под руководством Нила Дракманна работает над игрой Intergalactic: The Heretic Prophet, делая ставку на глубокую тему, связанную с понятием веры.
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