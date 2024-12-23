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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Директор Naughty Dog заявил, что вера станет главным элементом повествования Interga...

Директор Naughty Dog заявил, что вера станет главным элементом повествования Interga...

Директор Naughty Dog заявил, что вера станет главным элементом повествования Intergalactic: The Heretic ProphetСтудия Naughty Dog под руководством Нила Дракманна работает над игрой Intergalactic: The Heretic Prophet, делая ставку на глубокую тему, связанную с понятием веры.

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