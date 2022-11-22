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Почему работающим пенсионерам не индексируют выплаты? У ПФР три аргумента

Почему работающим пенсионерам не индексируют выплаты? У ПФР три аргумента

В ПФР перечислили негативные эффекты потенциальной индексации пенсий работающим пенсионерам. Чиновники полагают, что возврат индексации сразу снизит уровень обеспечения неработающих, а кроме того, появится 0,5 трлн рублей допрасходов бюджета.

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