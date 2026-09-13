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Танкисты ВС России уничтожили узел обороны ВСУ на Днепропетровском направлении

Танкисты ВС России уничтожили узел обороны ВСУ на Днепропетровском направлении

Расчёт танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» уничтожил узел обороны украиснких оккупантов и отбил атаку FPV-дронов противника на Днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны России.

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