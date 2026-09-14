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SkyNews: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали право на самоопределение

SkyNews: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали право на самоопределение

В Великобритании первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали совместный меморандум, в котором закрепили право своих регионов на самоопределение.

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