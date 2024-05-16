Годовая инфляция в России ускорилась за неделю

Согласно обзору Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации", инфляция в России по состоянию на 13 мая достигла 7,91% в годовом выражении, что выше предыдущего показателя в 7,81%, зафиксированного 6 мая.
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