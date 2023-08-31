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Хохлов о поражении от ЦСКА: «Сочи» наиграл на победу. Моментов было предостаточно, но нужно забивать»

Хохлов о поражении от ЦСКА: «Сочи» наиграл на победу. Моментов было предостаточно, но нужно забивать»

Команды встречались в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России. «Хорошая игра в исполнение нашей команды.

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