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Путин на выставке примерил «бушлат из России» отечественного бренда

Путин на выставке примерил «бушлат из России» отечественного бренда

Президент России Владимир Путин принял в подарок «бушлат» ростовского бренда «ДНК». Глава государства увидел одежду этого бренда на выставке, проходящей в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

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