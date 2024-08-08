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Царьград

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Экс-губернатор Никита Белых устроился на кондитерскую фабрику «Пермская»

Экс-губернатор Никита Белых устроился на кондитерскую фабрику «Пермская»

Новым замгендиректора кондитерской фабрики «Пермская» стал бывший губернатор Кировской области Никита Белых, сообщил «Коммерсанту» источник.

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СИ
Сергей Иванов
Воровать начнет.
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