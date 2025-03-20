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Царьград

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Спасение и возрождение Суджи: амбициозный план восстановить исторический центр

Спасение и возрождение Суджи: амбициозный план восстановить исторический центр

Врио губернатора Курской области, Александр Хинштейн, объявил о значительных разрушениях в Судже. Сообщается о необходимости восстановления исторического центра города, при этом власти уже разрабатывают стратегии и мастер-планы для успешного возрождения.

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