Дроны летят, танкеры горят, «государевы люди» отчитываются, под шумок воруя

Теория - это когда все знают как должно работать, но не работает. Практика, это когда все работает, но не знают почему. мы совместили теорию с практикой - ничего не работает и никто не знает почему...

АЛ

Александр Лагуткин

Вы полностью правы! Чиновниками, и в погонах, и без, на всех уровнях создана система полной безответственности и безнаказанности. Что и показала курская трагедия народа России. Никто ни за что не отвечает, и никто не наказан, кроме пострадавших жителей Курской. Вороватые чиновники на всех уровнях заняты своими шкурными интересами, а интересы государства для них дело десятое. На НПЗ нет никакой защиты. Ни сеток, ни мобильных групп. Частным хозяевам этих НПЗ проще застраховать заводы. После ударов и разрушения, они получают страховку со страховых компаний, а затем взвинчивают цены на заправках. В проигрыше они точно не останутся. Поэтому и не хотят тратиться на анти-дроновую защиту, сетки и прочее. У них и так всё в "шоколаде". Может есть смысл в условиях войны и чрезвычайных обстоятельств забрать у этих барыг НПЗ, которые они в 90-х прихватили у государства и народа? Или хотя бы ввести там временное госуправление в интересах государства на время войны...