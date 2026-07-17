БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дроны летят, танкеры горят, «государевы люди» отчитываются, под шумок воруя

Дроны летят, танкеры горят, «государевы люди» отчитываются, под шумок воруя

На пятый год СВО пресловутая «вертикаль» продолжает жить в мире инструкций и своих интересов Игорь Молчанов Фото: AP/TASS События текущего времени показывает чётко главную проблему современной России: катастрофическое положение с элитой практически во всех сферах деятельности.

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Комментарии
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Александр Т
У НАС ОДНА ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА НИКТО НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ И НЕ РАБОТАЕТ ТАК КАК НАДО. НИ С КОГО СПРОСА НЕТ.
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3 н.
Андрей Бедный
Теория - это когда все знают как должно работать, но не работает. Практика, это когда все работает, но не знают почему. мы совместили теорию с практикой - ничего не работает и никто не знает почему...
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3 н.
АЛ
Александр Лагуткин
Вы полностью правы! Чиновниками, и в погонах, и без, на всех уровнях создана система полной безответственности и безнаказанности. Что и показала курская трагедия народа России. Никто ни за что не отвечает, и никто не наказан, кроме пострадавших жителей Курской. Вороватые чиновники на всех уровнях заняты своими шкурными интересами, а интересы государства для них дело десятое.  На НПЗ нет  никакой защиты. Ни сеток, ни мобильных групп. Частным хозяевам этих НПЗ  проще застраховать заводы. После ударов и разрушения, они  получают страховку со страховых компаний, а затем взвинчивают цены на заправках.  В проигрыше они точно не останутся. Поэтому и не хотят тратиться на анти-дроновую защиту, сетки и прочее. У них и так всё в &quot;шоколаде&quot;.   Может есть смысл в условиях войны и чрезвычайных обстоятельств забрать у этих барыг НПЗ, которые они в 90-х прихватили у государства и народа? Или хотя бы ввести там временное госуправление в интересах государства на время войны...
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3 н.