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Генеральские трупы во взорванном бетонном бункере ВСУ лежали везде

Генеральские трупы во взорванном бетонном бункере ВСУ лежали везде

Генеральские трупы во взорванном бетонном бункере ВСУ лежали везде Юлия СоколоваВ недавнем ракетном ударе, осуществленном российскими войсками при помощи комплекса «Искандер», был уничтожен подземный бункер в Сумах.

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Комментарии
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Л
Людмила
Думаю такие же бункеры есть под всеми вражескими посольствами, так бейте... всё равно дело пошло к войне.
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14 час.

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