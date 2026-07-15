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Туман, сырость и ливни: каким будет август во Владивостоке

Туман, сырость и ливни: каким будет август во Владивостоке

Жителей Владивостока предупредили о нестабильном характере погоды в августе. Вместо привычных продолжительных периодов жары последний месяц лета может запомниться высокой влажностью, частыми туманами и дождями.

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