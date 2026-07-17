Wildways и Jane Air сразятся за стальную гитару в шоу "Соль. Легенда"

РЕН ТВ Знакомые поп-хиты приобретают неожиданно громкую мощь на проекте "Соль. Легенда". В новом выпуске исполнители абсолютно по-новому раскрыли известные мелодии – теперь они звучат под аранжировкой тяжелых гитарных партий и беспредельного драйва.