РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 244 подписчика

Wildways и Jane Air сразятся за стальную гитару в шоу "Соль. Легенда"

Wildways и Jane Air сразятся за стальную гитару в шоу "Соль. Легенда"

РЕН ТВ Знакомые поп-хиты приобретают неожиданно громкую мощь на проекте "Соль. Легенда". В новом выпуске исполнители абсолютно по-новому раскрыли известные мелодии – теперь они звучат под аранжировкой тяжелых гитарных партий и беспредельного драйва.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии