Военкор: зачастую двух наших бойцов на передовой одновременно атакуют несколько дронов-камикадзе Военкор: зачастую двух наших бойцов на передовой одновременно атакуют несколько дронов-камикадзеС учетом реального дефицита боеприпасов натовского стандарта, поставку которых в нужном количестве, несмотря на все усилия, никак не могут наладить западные союзники Украины, ВСУ для атак массово используют беспилотники, в основном недорогие FPV-дроны.