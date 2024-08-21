Китай может нарастить потребление газа в полтора раза — промышленник

Потребление газа Китаем может вырасти с текущих 400 миллиардов кубометров год еще на 200 миллиардов кубометров год, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, сообщает 21 августа РИА Новости.
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