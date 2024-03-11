В 1949 году Лаврентию Павловичу Берия было присвоено звание "Почетный гражданин СССР". В дальнейшем это звание в Советском Союзе больше не присуждалось никому.
Вот, что должно изучаться на уроках истории
Комментарии
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Анатолий Федоров
Фраза: "И вы верите в то, что при Сталине действительно могли столько наград дать врагу народа?" Так ведь сам сталин был врагом народа. Мог ли глава народа погубить десятки миллионов людей для укрепления своей власти? Только в одном городе Ленинграде народ довёл до людоедства, а умерло от голода около миллиона человек.
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3 час.
МГ
Малик Гумеров
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1 час.
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