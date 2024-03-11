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Вот, что должно изучаться на уроках истории

В 1949 году Лаврентию Павловичу Берия было присвоено звание "Почетный гражданин СССР". В дальнейшем это звание в Советском Союзе больше не присуждалось никому.

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Комментарии
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Анатолий Федоров
Фраза: &quot;И вы верите в то, что при Сталине действительно могли столько наград дать врагу народа?&quot;  Так ведь сам сталин был врагом народа. Мог ли глава народа погубить десятки миллионов людей для укрепления своей власти? Только в одном городе Ленинграде народ довёл до людоедства, а умерло от голода около миллиона человек.
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3 час.
МГ
Малик Гумеров
✩✩✩✩✩
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