Вот, что должно изучаться на уроках истории

Анатолий Федоров

Фраза: "И вы верите в то, что при Сталине действительно могли столько наград дать врагу народа?" Так ведь сам сталин был врагом народа. Мог ли глава народа погубить десятки миллионов людей для укрепления своей власти? Только в одном городе Ленинграде народ довёл до людоедства, а умерло от голода около миллиона человек.