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Царьград

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Черный список Мосбиржи: какие акции разорили русских в 2026 году

Черный список Мосбиржи: какие акции разорили русских в 2026 году

Названы 10 акций, которые принесли жителям России максимальный убыток в 2026 году.Отечественный фондовый рынок переживает не лучшие времена.

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