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Глава Немецкого футбольного союза выступил за уход Инфантино из ФИФА: «Нельзя ставить лису во главе курятника»

Глава Немецкого футбольного союза выступил за уход Инфантино из ФИФА: «Нельзя ставить лису во главе курятника»

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф заявил, что Джанни Инфантино должен уйти с должности руководителя ФИФА.

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