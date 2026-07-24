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ИИ вместо учителя: как не допустить, чтобы ребенок разучился думать?

ИИ вместо учителя: как не допустить, чтобы ребенок разучился думать?

Нейросети — это помощник, если использовать их с умомфото: Midjourney / ParentsВсе больше родителей опасаются, что дети перестанут самостоятельно мыслить, если любое задание можно выполнить через нейросеть за секунды.

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