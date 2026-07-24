ИИ вместо учителя: как не допустить, чтобы ребенок разучился думать?

Нейросети — это помощник, если использовать их с умомфото: Midjourney / ParentsВсе больше родителей опасаются, что дети перестанут самостоятельно мыслить, если любое задание можно выполнить через нейросеть за секунды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии