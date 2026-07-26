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На руинах Страны Советов

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9 певиц, которых люто ненавидела Пугачева, сломав им карьеры

9 певиц, которых люто ненавидела Пугачева, сломав им карьеры

  .Я в этом мире звездных интриг уже добрых четыре десятка лет. Я перерыл тонны пыльной хроники, покопался в архивах желтой прессы девяностых, поднял старые подшивки — от "Экспресс-газеты" до забытых телепрограмм.

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Комментарии
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Сергей Иванютин
Пугалкина контрацептив.
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1 м.
Валентин Громов
сука пугачева
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1 м.
Элина Смирнова
Ну сколько можно эту старую суку держать на слуху ? Покойся с миром.
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1 м.